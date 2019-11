Ocean Viking torna in mare per prelevare “migranti”

La ong Ocean Viking sfida ancora l’Italia e le sue leggi. Già, perché nonostante i proclama i decreti sicurezza varati dalla Lega di Matteo Salvini sono ancora in vigore. Così, la nave gestita da Medici Senza Frontiere e Sos Méditerranée è tornata in mare, nel Mediterraneo, per svolgere il suo compito di sempre: recuperare clandestini e portarli da noi.

Non a caso, a puntare il dito contro il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, è proprio Salvini: “L’Ocean Viking torna nel Mediterraneo centrale per prendere a bordo degli immigrati da portare sempre e solo in Italia. Il ministro Lamorgese che intenzioni ha? Vieterà l’ingresso o assisteremo all’ennesimo sbarco di una ong?“, s’interroga, retorico, il leader della Lega Nord.