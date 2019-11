Cagliari: 49enne accoltellato e rapinato, arrestati marocchini

Cagliari, la Polizia ha arrestato due stranieri per rapina aggravata, lesioni personali e false attestazioni. Lo scorso martedì i poliziotti della Squadra Volante, in servizio di pattuglia nel quartiere della Marina, sono stati allertati intorno alla mezzanotte da numerose chiamate al 113 che hanno segnalato una violenta aggressione perpetrata da due giovani stranieri in danno di un uomo in via Sardegna, angolo via Porcile.

Sul luogo, scrive il giornale locale castedduonline.it, sono subito arrivati gli agenti hanno individuato la vittima che, con il volto tumefatto e sanguinante, ha cercato di recuperare il maltolto da uno dei due stranieri, mentre quest’ultimo lo strattonava cercando di divincolarsi. I poliziotti sono subito accorsi bloccando il rapinatore e prestando le prime cure all’uomo che mostrava ferite da coltello al volto e all’avambraccio,