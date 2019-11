Casellati al tedesco Schäuble: sforzo su migrazioni e sviluppo sostenibile

Condividi

“Nell’incontro con il Presidente del Bundestag Wolfgang Schäuble abbiamo discusso di come Italia e Germania, Paesi fondatori dell’Unione Europea uniti da fortissimi legami storico-culturali e da profonde complementarietà economiche, possano contribuire a un rilancio del progetto europeo”.

Lo ha detto il Presidente del Senato Elisabetta Casellati, in visita oggi e domani a Berlino.”Per far questo – ha aggiunto Casellati – ho ribadito al Presidente Schäuble che l’Unione Europea non può più essere “distratta” rispetto ai tanti problemi e alle tante preoccupazioni che emergono dal tessuto sociale dei singoli Stati membri”.