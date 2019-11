Libia: migranti accampati in attesa di imbarcarsi. Sono tutti uomini

Centinaia di migranti africani, usciti dai centri libici, bivaccano per le strade di Tripoli, in attesa di imbarcarsi per l’Italia. Come mostra il video del TG3, sono tutti uomini.

Ci chiediamo da dove spuntino le donne ed i bambini che ci vengono mostrati durante gli sbarchi nei porti italiani.

“Chiediamo di essere portati in un paese sicuro, ma nessuno ci aiuta”, dice un eritreo, sebbene l’Eritrea non sembri essere più un paese “insicuro”.