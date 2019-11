Governo Pd-M5s: gradimento 28%. M5s parte della casta che fingeva di combattere

Il premier al 35% di gradimento, il governo al 28. E per sei italiani su dieci cadrà l’anno prossimo. E’ questo il quadro politico che delinea Alessandra Ghisleri, direttrice di ‘Euromedia Research’, in un’intervista a ‘Il Giornale’. Alla domanda se l’alleanza Pd-M5s può avere un futuro, Ghisleri sostiene che per questo “serve un progetto”.

“Noi abbiamo fatto un test ed è emerso che il 68,2% degli elettori a livello nazionale è convinto che questa coalizione sia più un’arma di difesa dal centrodestra che un’intesa politica vera. Ripeto, un elettore per votare deve aderire a un pensiero e a un progetto; al momento nella maggioranza Pd-M5s questo non si vede” dice la maga dei sondaggi.