“Allah Akbar, pochi italiani ammazzati”, marocchino semina il panico a Genova

È l’ultima follia di uno straniero, marocchino e senza fissa dimora, che ha tentato di seminare il panico tra la gente nella città di Genova. Ma, stavolta, il facinoroso ha rischiato il linciaggio. Era visibilmente su di giri. Anzi, a raccontarla giusta, era saturo di alcol fino al midollo. Così, fuori dai gangheri, si è divertito a spaventare le comitive di ragazzi che, come d’abitudine consolidata del venerdì sera, sostano nel centro cittadino del capoluogo ligure.

Stando a quanto si apprende dal quotidiano online Liguria Notizie, i fatti sarebbero occorsi attorno alle ore 23 di ieri, 1 novembre, in Piazza San Donato, cuore della movida locale. Lo staniero avrebbe lanciato all’aria la bottiglia di liquore vuota salvo poi gettarla in terra e mandarla in frantumi. Il fragore causato dalla rottura del vetro ha richiamato immediatamente l’attenzione del Reparto Sicurezza Urbana della polizia locale che è subito accorsa per farmarlo. Intanto la folla inferocita lo aveva già accerchiato con la volontà di malmenarlo. Per sua fortuna, gli agenti sono sopraggiunti prima che fosse linciato.