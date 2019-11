Disastro Regionali, Renzi: “l’Umbria è solo una regione”

«L’Umbria è una regione bellissima, ma è solo una regione». Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi commenta il risultato delle elezioni di domenica, e ribadisce la sua fiducia nel premier Conte, affermando che il governo deve avere un orizzonte di legislatura. Lo dice intervenendo ad un incontro organizzato a New York dal Gruppo Esponenti Italiani, sotto la nuova presidenza di Mario Platero.

«Il risultato in Umbria – commenta Renzi, come riportato da La Stampa – segna una vittoria netta della destra. Alla nuova governatrice Tesei vanno gli auguri di buon lavoro e in bocca al lupo. Ma si tratta, appunto, di elezioni regionali. Una regione bellissima, ma solo una regione».

«Le elezioni regionali sono elezioni regionali, quelle nazionali sono nazionali. Se noi non ci abituiamo a considerare le elezioni territoriali per quello che sono, facciamo un grande regalo all’antipolitica.