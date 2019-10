Migranti, Lamorgese: i minori non possono essere ridistribuiti

Ieri Matteo Salvini ha detto: “Smascherata dai media tedeschi l’ennesima fregatura del governo sbarchi, tasse e manette. Conte, Di Maio e Renzi annunciano di spedire in Germania poche decine di immigrati scaricati in Italia dalla solita ong, ma poi si piegano di nascosto a Berlino e accettano 50 profughi al mese, tutti i mesi. Una procedura che con la Lega al governo era stata ovviamente respinta: con noi l’Italia aveva rialzato la testa, Pd-5Stelle-Renzi vogliono riportarci all’Italietta schiava e umiliata. Non lo permetteremo!”.

Ed ecco le parole della Lamorgese sul caso Ocean Viking: Francia e Germania hanno accettato la ridistribuzione dei migranti (tanto poi, come tutti sanno, ce li rimandano indietro a Ventimiglia o con i voli charter). E aggiunge: “i minori non possono essere ridistribuiti”