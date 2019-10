Terrorismo islamico, Cassazione “Marianna Sergio deve restare in carcere”

Marianna Sergio, la sorella ‘Fatima’, deve restare in carcere per terrorismo internazionale. Ha provato a chiedere di uscire dal carcere e di essere affidata ai servizi sociali Marianna Sergio, sorella di Maria Giulia ‘Fatima’, la prima foreign fighter italiana che andò in Siria nel 2014, e anche lei condannata per terrorismo internazionale dopo essere stata arrestata nel luglio 2015 a Inzago (Milano), assieme al padre Sergio Sergio e alla madre, entrambi poi deceduti.

Prima il Tribunale di Sorveglianza dell’Aquila, dove la donna è detenuta, e poi la Cassazione hanno dichiarato “inammissibile” la richiesta e in seguito il ricorso sulla bocciatura. Per la Suprema Corte, la difesa non è riuscita a contrastare le motivazioni della Sorveglianza che evidenziano la “assenza di elementi significativi di un effettivo distacco dalla organizzazione terroristica” a cui aveva aderito, l’Isis.