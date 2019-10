Migranti, Renzi: Ocean Viking deve sbarcare subito

Condividi

Matteo Renzi commenta il caso della Ocean Viking, la nave di una Ong francese che batte bandiera norvegese, ferma da 10 giorni in acque internazionali, perché ostinatamente convinta di voler portare i clandestini in Italia.

Invece di invitare Macron ad aprire i porti, l’ex piddino scrive su Twitter: “La Ocean Viking va fatta sbarcare subito. Non si tengono le persone in mezzo al mare. Lavoriamo per il progetto Africa e per aiutarli a casa loro, come dico da anni. Ma quando ci sono persone in mare, si devono far sbarcare, punto.”

Ha finto di cambiare partito, ma Renzi non è cambiato: ai migranti pensava ed ai migranti pensa.