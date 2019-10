Grillo e Fico contro Di Maio: guai a fermare l’alleanza col Pd

Condividi

Nel Movimento è guerra a Luigi Di Maio. Dopo la sconfitta in Umbria, il capo politico ha dichiarato “che si tratta di un test (quello con il Pd) non riuscito”. A bloccare il dietrofront del leader sono Beppe Grillo, Giuseppe Conte e niente di meno che Roberto Fico. Lo stesso fondatore – scrive Repubblica – in privato continua a ribadire “che non permetterà a Di Maio di far saltare questa alleanza”.

D’altronde è stato proprio Grillo, assieme a Renzi, a dar vita al governo giallo-rosso. Una posizione, questa, che non piace al capo politico, alle prese con una fronda numerosa intenzionata a farlo fuori. “Non porterò il Movimento a sinistra. I flussi sono chiari: devo tenerlo lontano da Zingaretti, altrimenti i nostri non ci votano – scandisce il ministro degli Esteri al telefono con Conte – Moriamo, se ci schiacciamo sul Pd”.