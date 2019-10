Coisp: domani manifestazione a Montecitorio “Mancano risorse, sicurezza a rischio”

Martedì 29 ottobre, a partire dalle 9, il sindacato di polizia Coisp manifesterà a Roma, in piazza Montecitorio, per la mancanza in manovra di stanziamenti adeguati per il comparto sicurezza. L’iniziativa, lanciata da Domenico Pianese, segretario generale del Coisp, era stata annunciata lo scorso 23 ottobre al termine di un incontro a Palazzo Chigi con il premier Conte e il ministro dell’Interno Lamorgese e si svolgerà contemporaneamente in tante città italiane tra cui Milano, Torino, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari.

“Abbiamo lanciato questa mobilitazione nazionale perché i fondi stanziati dal governo per la Polizia di Stato sono una mancetta”, spiega Pianese. “I principali problemi – conclude – restano irrisolti: dalle carenze di organico alla tutela delle donne e degli uomini in divisa fino alla mancanza di dotazioni adeguate. Così è a rischio la sicurezza dei cittadini”.