Anna Giulia Camparini: chiesta revoca dell’adottabilità e denunciata la tutrice

REGGIO EMILIA (28 Ottobre 2019). «Anna Giulia deve conoscere la verità su se stessa e sui suoi genitori, che da dodici anni lottano per riaverla con sé» dichiara l’avvocato Francesco Miraglia, che da sempre supporta i coniugi Camparini, ai quali dal 2007, per accuse totalmente infondate, la piccola Anna Giulia è stata portata via.

E’ chiaro ormai che la piccola sia stata allontanata con un’orchestrazione basata su accuse false, distorsioni ad arte della verità, connivenze tra il procuratore dei nonni materni che avevano osteggiato il rientro della bambina presso i genitori, la psicologa (indagata ora nell’inchiesta “Angeli e demoni”), i coniugi affidatari e l’avvocato tutore di Anna Giulia, che adesso è stata denunciata, all’interno del ricorso per revocazione dell’adottabilità della ragazzina, presentato alla Sezione dei minorenni della Corte di appello di Bologna. Fu proprio la tutrice della bambina a richiedere e a ottenere, in dissenso con il Servizio sociale pubblico e in accordo invece con gli operatori della struttura privata in cui era collocata Anna Giulia, che l’accertamento delle attitudini dei genitori avesse luogo senza che potessero incontrare la figlia. Il rapporto si basò quindi esclusivamente sulle relazioni svolte dagli operatori della struttura privata in cui la bimba era collocata e che sono coinvolti oggi nelle indagini penali degli ultimi scandali sugli affidamenti.