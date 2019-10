Vuole 25 milioni di migranti in Europa, Macron lo candida a commissario UE

di Guido da Landriano – Dopo la sonora bocciatura del candidato commissario francese, Sylvie Goulard, Macron è stato obbligato a presentare un nuovo commissario ed è riuscito a scegliere quello peggiore, che metterà nuovamente in difficoltà le commissioni parlamentari: Thierry Breton.

Breton è stato ministro delle finanze con Jacques Chiraq, prima di passare a France Telecom. Qui ha guidato la trasformazione in Orange, ma in un modo che molti hanno definito molto discutibile, con 27 mila licenziamenti. L’ambiente creato da Breton nella società è stato così buono che, successivamente, la società è stata colpita da un’ondata di suicidi danto che i manager sono attualmente sotto processo. Quindi il candidato è passato a dirigere il gruppo ATOS, portandone il fatturato a 122 miliardi, sedendo nello stesso tempo nel CDA di Carrefour,AXA e di Bank of America. Nel gruppo ATOS ha guidato operazioni di interesse europeo, come la vendita di Canal+ Technologies a Thomson ed ha rsponsabilità anche all’interno della difesa della Francia.