Tolfa: 91enne uccisa in casa per rapina, fermato albanese

ROMA, 26 OTT – Una donna di 91 anni è stata trovata morta ieri sera a Tolfa, vicino Roma, nella sua abitazione. Sul posto è intervenuto personale del 118 ma per la donna, che presentava segni di violenza, non c’è stato nulla da fare. A quel punto sono stati chiamati i Carabinieri della Stazione di Tolfa e della Compagnia di Civitavecchia che hanno avviato le indagini. La casa era a soqquadro. Per l’omicidio ci sarebbe un sospettato, rintracciato dai carabinieri che al momento è sotto interrogatorio nella caserma dei carabinieri di Civitavecchia. ansa

L’anziana, insegnante in pensione, è stata trucidata perché gli assassini volevano denari e preziosi che lei probabilmente neanche aveva e così si sono accaniti sulla malcapitata.