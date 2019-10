Milano, campo Rom di Chiesa Rossa: nessuno paga affitto e bollette

È uno dei campi rom regolari del Comune di Milano, ma nonostante la sua messa in regola, al suo interno monta l’illegalità. È il campo rom di via Chiesa Rossa, dove 46 famiglie su 47 non pagano né le bollette, né l’affitto che dovrebbero invece corrispondere a Palazzo Marino. Motivo per il quale, non a caso, hanno ricevuto la messa in mora per il pagamento pregresso.

Si tratta dell’insediamento meneghino con il più alto tasso di delinquenza e nei mesi scorsi ilGiornale.it era stato all’interno del campo, testimoniando come qualche residente sia riuscito a ottenere pure il reddito di cittadinanza, nonostante facesse in parallelo qualche lavoretto in nero. Insomma, una situazione oltre il limite che però continua a essere tollerata dall’amministrazione Sala, che sembra tutto fuorché propensa a voler risolvere la vicenda, ristabilendo la legalità.