Difende la ragazza da una rapina, gli sparano alla testa: grave 25enne

Ha cercato di difendere la sua ragazza da una rapina ed è stato ferito da un colpo di pistola alla testa e ora lotta tra la vita e la morte. E’ successo a Roma. Un ragazzo di 25 anni è stato ferito durante una rapina nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, in via Teodoro Mommsen, in zona Caffarella.

Come scrive il Messaggero, a quanto ricostruito dai carabinieri, il 25enne era in compagnia della fidanzata quando due uomini si sono avvicinati alle spalle, hanno colpito la ragazza alla testa con un oggetto e rubato lo zaino e a un tentativo di reazione del giovane gli hanno sparato alla testa. Il ragazzo è stato operato all’ospedale San Giovanni e sarebbe in pericolo di vita.