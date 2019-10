Pos, Manocchia: obbligati a “incazzare” con carta di credito?

Il POS per incassare è un servizio che ti dà la banca ed ha un costo.

L’operazione viene svolta attraverso un circuito bancario che ha quindi un costo di commissione.

Il personale alle tue dipendenze, che incassa, ha un costo che in Italia è di 50 centesimi di € al minuto.

Domanda a quelli che vogliono il POS OBBLIGATORIO: quanto cazzo lo dobbiamo far pagare un caffè?