Giornali oscurati in Australia per chiedere la liberta’ di stampa

Storica protesta dei giornali in Australia per la liberta’ di stampa. Da quelli del gruppo News Corp, di Rupert Murdoch, ai rivali di Nine Entertainment, tutti i quotidiani australiani si sono uniti e sono usciti con le loro prime pagine completamente oscurate per manifestare contro le leggi sulla sicurezza nazionale varate dal governo. ansa