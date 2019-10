Renzi zombie, a Firenze spunta murale “Italia Morta Vivente”

Alla vigilia della Leopolda, lo street artist TvBoy è arrivato a Firenze con una nuova provocazione su Matteo Renzi, realizzando il murale “Italia Morta Vivente”. Su un muro del piazzale di Porta a Prato a Firenze, a pochi passi dall’ex stazione Leopolda, dove questa sera si aprirà la kermesse politica dell’ex premier fondatore del nuovo partito Italia Viva, Renzi è stato ritratto come una sorta di morto vivente accanto a una lapide con la bandiera italiana con una croce e la scritta “Italia viva (quest’ultima parola appare barratoa) morta vivente”.

Sul sito ufficiale dello street artist, Tvboy.it , si spiega che il murale “Italia Morta Vivente” gioca “sul nome scelto dall’ex segretario del Pd, per il suo nuovo movimento politico, che da alcuni analisti è stato visto come il tentativo di Renzi di non morire politicamente dentro il Partito Democratico”. adnkronos