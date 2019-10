Rapina a Pizzighettone, 85enne brutalmente pestata da due stranieri

Pizzighettone, 18 ottobre 2019 – Frattura del setto nasale e un polso rotto. Una 85enne l’altra sera è stata brutalmente picchiata per strada da due giovani uomini di colore. L’aggressione, su cui stanno indagando i carabinieri, è avvenuta intorno alle 20.30 in via Magani: la donna stava rientrando, a poche decine di metri da casa i due uomini, che erano in bici, le si sono avvicinati chiedendole il borsello: lei ha risposto che aveva in tasca solo qualche spicciolo. I due l’hanno aggredita scaraventandola a terra per poi prenderla a calci.

Un pestaggio pesante – scrive Il Giorno – la donna trasportata al Pronto soccorso ha riportato un trauma cranico, la frattura del setto nasale e di un polso. Una prognosi di almeno trenta giorni. Il figlio ha presentato denuncia ai carabinieri di Pizzighettone. Qualche elemento sull’identità dei due aggressori potrebbe arrivare dall’esame delle telecamere della zona.