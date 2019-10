Milano, ragazzo minacciato con punteruolo e rapinato

Milano, ragazzo rapinato in Centrale con un punteruolo. Gli ha puntato contro un punteruolo e gli ha portato via tutto. Un ragazzo di ventiquattro anni, un giovane italiano, è stato rapinato lunedì sera in stazione Centrale a Milano.

Verso le 22.30, stando a quanto ha riferito lui stesso, è stato avvicinato da un uomo, un nordafricano, che lo ha minacciato mostrandogli un punteruolo per farsi consegnare il cellulare e cinquanta euro in contanti. Il rapinatore è poi fuggito in direzione via Melchiorre Gioia con la vittima che ha cercato di inseguirlo prima di fermarsi in via Tarra e dare l’allarme alla polizia.

Gli agenti stanno ora cercando l’aggressore. Il 24enne fortunatamente non è rimasto ferito.

