Bimbi e famiglie “schedati” in armadi del Comune, Borgonzoni chiama Forze dell’Ordine

PIANORO, BIMBI ‘SCHEDATI’ IN ARMADI COMUNE. BORGONZONI CHIAMA FORZE DELL’ORDINE. ESPOSTO LEGA A PROCURA E GARANTE: “DATI SENSIBILI ABBANDONATI. AMMINISTRAZIONE NE RISPONDA” – Centinaia di bambini ‘schedati’ con informazioni sensibili su situazione familiare, disagi, osservazioni sulla loro psicologia e sul comportamento. Informazioni raccolte sui minori per anni e stipate in armadi senza chiave, potenzialmente accessibili a chiunque.

Ê quanto ha trovato un consigliere comunale della Lega, Luca Vecchiettini, in una stanza messa a disposizione dei gruppi politici del Comune di Pianoro. I locali si trovano nella frazione di Rastignano e in quei faldoni anche Vecchiettini si è trovato citato, con informazioni di quando era piccolo. Dei fatti la senatrice leghista Lucia Borgonzoni ha già informato le forze dell’ordine. Tra i faldoni – che recano la scritta ‘progetto Patchwork’ – si leggono (si vedano gli allegati) ‘profilazioni’ di ciascun minore. Di una bimba è scritto: “Peggioramento […] ha un po’ di manie di persecuzione e parla da sola (proporla per il Kismet)”, di un altro si rivela che è in corso un “progetto su di lui a livello di servizi”. Ancora: “[…] è diffidente, come la madre. La madre non accetta che si sporchi”, oppure: “Si sente una disgraziata ed ha molta confusione perché a casa (terreno minato) non ha molti punti fermi”. Di nuovo: “Capelli lunghi, problema di immagine e non di identità di genere” e “[…] non ha carattere, temo che abbia un vissuto di rifiuto (cerca nel cestino)”.