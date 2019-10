Roma: straniero ubriaco distrugge bus Atac

Roma: sale su un bus, sradica il bracciolo di un seggiolino e distrugge tutto. È salito sul bus ubriaco ed ha iniziato a distruggere tutto ciò che gli capitava a tiro. È successo la notte scorsa a Roma dove un 24enne originario della Libia ha dato in escandescenze su un mezzo dell’Atac. I fatti alla fermata di Ponte Casilino, in zona Pigneto. Il 24enne è salito sulla vettura intorno alle tre e mezzo della notte, e ha cominciato a prendere a calci la macchinetta dove gli utenti vidimano i biglietti.

Poi non pago ha sradicato il bracciolo di un seggiolino usandolo per spaccare il monitor a cristalli liquidi, quello che informa delle fermate in corsa, e per distruggere tutti i vetri del bus da entrambi i lati. Anche in corrispondenza della cabina dell’autista.