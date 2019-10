Nobel Pace al premier etiope. Meluzzi su Greta e Bergoglio: “I due trombati”

Il prof. Alessandro Meluzzi, che ha commentato a suo modo l’assegnazione del premio Nobel per la pace ad Abiy Ahmed Ali, premier etiope. Lo ha fatto su Twitter, con un fotomontaggio che non ha bisogno di spiegazioni. Già, perché la super-favorita per il Nobel era Greta Thunberg, ma non lo ha vinto. Altro candidato forte era Papa Francesco, e nemmeno lui ha vinto.

Eccoci dunque al fotomontaggio, in cui si vedono il Pontefice e la baby-attivista svedese. E quest’ultima mostra a Bergoglio uno dei celebri cartelli che la hanno resa celebre in tutto il mondo. Ma in questo caso il cartello recita: “Hai visto come ci hanno trombato ai Nobel?”. Cala il sipario. liberoquotidiano.it