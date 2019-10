Follia a Perugia: prende a calci la moglie italiana che tiene per mano i figli piccoli

Perugia – Follia in via Mazzini, aggredisce a calci la moglie che tiene per mano i figli piccoli. Fermato dai militari. Scena di follia in via Mazzini all’ora di pranzo, intorno alle 13. Chi usciva dalle Poste o dal Tribunale e chi era seduto ai tavoli dei vari locali, ha assistito ad una scena di violenza con un uomo che ha aggredito una donna a calci.

Secondo i testimoni che hanno assistito alla scena, un avvocato in particolare che ha provato a fermare l’aggressione, finendo minacciato, e due ragazze che passavano da lì, un magrebino con un figlio piccolo sulla schiena (tenuto con un marsupio-zaino per bambini) ha iniziato a sferrare calci alla moglie, o compagna, italiana, che teneva per mano gli altri due figli, sempre piccoli.