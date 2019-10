Roma: atti sessuali con minori adescati in oratorio, 3 arresti

Atti sessuali con minori di 14 anni. Con questa accusa sono stati arrestati tre uomini romani di età comprese tra 65 e 85 anni, al termine di una delicata indagine coordinata dai magistrati del Gruppo Antiviolenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. in particolare nelle prime ore di lunedì scorso, la IV Sezione della Squadra mobile di Roma, specializzata in reati di violenza di genere, ha eseguito tre Ordinanze di Custodia Cautelare degli Arresti Domiciliari nei confronti di M.P., B.P. e D.I.,

A carico degli indagati sono emersi gravi indizi di colpevolezza per atti sessuali con due minori di 14 anni, commessi con abuso di autorità e continuati nel tempo, dal 2012 al 2018. Gli investigatori hanno ricostruito la dinamica dei fatti: uno di loro, dopo aver conquistato la fiducia e simpatia di due ragazzini, adescati all’interno di un oratorio della Capitale, li ha condotti in più occasioni, negli anni, nella propria abitazione e in quella degli altri due indagati, allo scopo di abusarne.