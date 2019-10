Peculato, procura chiede 4 anni per ex Pm Ingroia

La procura di Palermo ha chiesto 4 anni per l’ex pubblico ministero Antonio Ingroia, sotto processo, col rito abbreviato, davanti al Gup Maria Cristina Sala, per peculato. L’accusa è di essersi appropriato di somme non dovute, durante il periodo in cui era liquidatore della società Sicilia e-servizi, incarico ricevuto dall’ex presidente della Regione Sicilia Rosario Crocetta. L’ex magistrato, oggi avvocato, nel 2013 avrebbe ricevuto la indennità spettante all’amministratore (e non al liquidatore) e per soli tre mesi di attività si sarebbe fatto pagare il compenso spettante per l’intero anno.

Ingroia, “Parlerò,ogni cosa a suo tempo” – – “Parlerò a tempo debito. Ogni cosa a suo tempo”. Così l’ex pubblico ministero Antonio Ingroia commenta la decisione dei suoi ex colleghi Pierangelo Padova e Enrico Bologna di chiedere per lui 4 anni di carcere con l’ipotesi di peculato.