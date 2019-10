Omicidio Desirée, il ghanese denuncia genitori della 16enne per abbandono di minore

Desiree Mariottini, il ghanese denuncia i genitori della 16enne stuprata e uccisa. Una denuncia per abbandono di minore contro i genitori di Desiree Mariottini, la 16enne di Cisterna di Latina morta la notte tra il 18 e il 19 ottobre 2018 in uno stabile abbandonato nel quartiere San Lorenzo. L’ha presentata dal legale di uno dei 4 extracomunitari indagati per concorso in omicidio volontario, violenza sessuale di gruppo e cessione e somministrazione di droga a minore, il ghanese Yusef Salia.

Salia aveva un permesso umanitario scaduto, e si era rifugiato tendopoli di Borgo Mezzanotte nel Foggiano. Per la morte di Desiree Mariottini alla sbarra 4 immigrati africani – L’incredibile vicenda è emersa oggi. Era in corso l’udienza di fronte al gup nel procedimento che vede indagati i quattro immigrati africani, Alinno Chima, Mamadou Gara, Yussef Salia e Brian Minthe.