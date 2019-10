Germania: Ue risponderà a dazi Usa con proprie contromisure

BERLINO (Reuters) – L’Unione europea prenderà contromisure in risposta ai nuovi dazi statunitensi sulle merci europee, ha dichiarato il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas in alcuni commenti pubblicati oggi. “L’Unione europea ora dovrà reagire e, dopo aver ottenuto l’approvazione dell’Organizzazione mondiale del commercio, probabilmente imporrà a sua volta dazi punitivi”, ha detto Maas, membro dei socialdemocratici al governo in Germania, al gruppo editoriale Funke.

I commenti di Maas arrivano dopo che la Wto questa settimana ha stabilito che alcuni sussidi concessi dagli stati dell’Ue al costruttore di aerei Airbus erano illegali, dando agli Stati Uniti il diritto di reagire con dazi sulle merci importate dall’Ue.