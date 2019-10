Commissione Von der Leyen traballa, Bizzotto: preparate i pop corn

COMUNICATO STAMPA – – “Commissione Von der Leyen sempre più in bilico. La ‘maggioranza Ursula’ in frantumi: prepariamo i pop corn per il voto in Plenaria di fine ottobre”

“La Commissione Von der Leyen? Non è ancora in carica e già traballa pericolosamente. Anzi: avanti di questo passo chissà se entrerà mai in carica. Perché le bocciature dei Commissari di Ungheria e Romania, e la “temporanea sospensione” di quelli indicati da Polonia, Svezia e Francia, sono il chiaro segnale che la raccogliticcia “maggioranza Ursula” si sta già frantumando.