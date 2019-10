Fermo: migrante urla in strada brandendo una roncola

Condividi

Fermo: un immigrato molto agitato grida tra le auto, tenendo una roncola in mano, nella zona viale Trento, Piazza Dante. Nei pressi ci sono delle scuole.

Marche, Fermo. Poco fa verso le 13.00 #risorsaINPS girava indisturbata per strada brandendo una roncola. Zona viale Trento, Piazza Dante. Tralaltro in zona ci sono delle scuole.

⛔ Attenzione non è stato ancora arrestato ⛔

C.A. @poliziadistato #resilienza19 🇮🇹 pic.twitter.com/AXd0eH4xT1

— RadioSavana #resilienza19 🇮🇹 (@RadioSavana) October 3, 2019