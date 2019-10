Migranti, Polizia (Sap): «Casi di scabbia sempre più frequenti»

«Rabbia e sconforto, questi sono i sentimenti emersi durante i due incontri che il Segretario Provinciale del SAP Lorenzo TAMARO e quello Regionale Olivo COMELLI hanno partecipato con i Poliziotti della Polizia di Frontiera delle sottosezioni di Villa Opicina, di Fernetti e di Rabuiese, quelli impegnati quotidianamente ad affrontare sul campo il fenomeno dell’immigrazione clandestina che interessano in modo così importante in questi tempi». Lo sottolinea in una nota il Sap – Sindacato Autonomo di Polizia. La notizia è riportata dal giornale locale triestecafe.it

«Anche – viene riferito dalla nota – mentre stiamo scrivendo questo comunicato, infatti continuano incessanti le operazioni di identificazione di persone rintracciate sul nostro territorio. Non ci sono spazi adeguati per poter accogliere così tanta gente, locali come quelli di Fernetti adatti a poter ricevere in sicurezza e dignità forse 5, 8 persone, e non 20 anche 30 come sempre più spesso accade. Le condizioni di queste persone, anche quelle rintracciate oggi, che hanno affrontato un viaggio lungo e difficile spesso a piedi in mezzo ai boschi è assai precario».