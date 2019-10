Magneti Marelli: cassa integrazione per 910 lavoratori

Condividi

Tempo di crisi alla Magneti Marelli. Il gruppo di componentistica per auto, presente con stabilimenti a Crevalcore e Bologna, ha comunicato che in tutto saranno 910 i lavoratori ad andare in cassa integrazione a zero ore. Lo stop ai lavoratori parte il 28 ottobre e dovrebbe finire il 21 dicembre e coinvolge praticamente due terzi delle maestranze di entrambi gli stabilimenti, 280 tra quadri e operai sui 350 di Crevalcore e 630 su 800 dipendenti della sede di Bologna.

Non è la prima volta che i lavoratori del gruppo vanno incontro a scossoni nella produzione: già l’anno scorso ci furono grossi timori per la improvvisa vendita dello storico marchio al gruppo giapponese Calsonic Kansei. Ora però la crisi del settore -questa la motivazione addotta nella missiva ai sindacati- ha fatto contrarre le commesse, tranne alcune ‘isole felici’ della produzione, come il reparto fonderia di pezzi di alluminio a Crevalcore e il reparto motori elettrici di Bologna.