Sallusti: “Guerra al contante, truffa per favorire le banche”

Battaglia del governo Pd-M5s contro l’uso del contante. Una guerra contro cui punta il dito Alessandro Sallusti. Lo fa nel suo fondo su Il Giornale di domenica 29 settembre, dal titolo: “La truffa dietro la guerra alle banche”. Una truffa che finirà per favorire le banche. Lo spiega chiaro e tondo nelle battute finali dell’articolo.

Sallusti: “Pensiamo ai milioni di scambi di denaro che avvengono ogni giorno. Se fatti in contante il business resta tra compratore e venditore, se per via telematica scatta un gigantesco pizzo fatto dalla somma di tanti pizzini – rimarca il direttore -, una montagna di denaro che esce dal circuito dell’impresa e del commercio e alimenta quello della finanza in nome della lotta all’evasione”.