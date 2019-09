Migranti, l’accoglienza non puo’ essere imposta a danno e spese di chi accoglie

di Vittorio Zedda – – Accogliere qualcuno, soccorrerlo e dargli un aiuto umano e solidale è una libera scelta, un moto dell’animo e un atto spontaneo di amore verso chi è in difficoltà. All’aiuto e all’accoglienza si oppongono nel peggiore dei casi l’indifferenza e l’egoismo, espressioni dell’umana imperfezione e non solo. In altri casi vi si oppone l’impossibilità effettiva di esprimere concreta solidarietà a tutti coloro che ne hanno bisogno, specie quando appare indifferibile l’urgenza dell’intervento a favore di alcuni e non di altri, perché l’emergenza non esclude valutazioni, per quanto difficili e dolorose, di giustizia e di priorità nella destinazione differenziata, nel tempo e nelle risorse, degli interventi d’aiuto.

Nella sostanza, e nel vivere quotidiano, si aiuta se si può e si vuole e non si può negare ad alcuno la facoltà di scegliere chi aiutare, quando, quanto e quanti, come e perché. L’aiuto e l’accoglienza, come è ovvio, devono essere raccomandate, consigliate, incoraggiate e sostenute in ogni modo lecito e opportuno, ad ogni livello civico, sociale ed educativo. Ma non possono essere imposte e tanto meno spinte al punto di causare nocumento o danno a chi accoglie, perché l’eroismo è una grande virtù, ma non il frutto di una imposizione, e nemmeno un obbligo morale, o civile, o giuridico. Altra cosa sono le forme di aiuto politicamente e giuridicamente predisposte dallo stato sociale per il supporto dei cittadini o di chiunque altro abbia titolo ad usufruirne; altro ancora sono le forme di sostegno, salvataggio e soccorso umanitario condivise o sostenute o sancite dal diritto internazionale.