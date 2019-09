Svezia, in 48 ore: violenze, un omicidio, auto incendiate, spari e un’esplosione

A Gávle, un uomo è stato pugnalato a morte in un centro commerciale giovedì mattina, riferisce il giornale Fria Tider. La polizia sta attualmente indagando sull’omicidio.

A Helsingborg, sette auto sono state distrutte in due incendi appiccati separatamente.

A nord-est di Uppsala, la polizia è stata chiamata su una scena del crimine in cui i testimoni avevano riferito di aver sentito sparare vicino al loro condominio. La polizia ha effettivamente confermato che c’era stata una sparatoria. Sono stati trovati fori di proiettile nelle pareti di diversi appartamenti, mentre sono stati trovati anche dei bossoli, riferisce Expressen.

A ovest, a Skåne, un incendio che ha inghiottito tre veicoli si è poi diffuso in un edificio governativo vicino. I funzionari dicono che se i pompieri non fossero arrivati ​​rapidamente, avrebbe potuto essere un grave disastro per la città. Secondo un comandante del servizio di salvataggio “Il fuoco si era diffuso al lucernario nell’edificio. Se fossimo arrivati ​​cinque minuti dopo, sarebbe stato pericolosissimo”, riferisce Sydsvenskan. “Potrebbe essere stato un incendio completamente sviluppato nella costruzione del tetto, quindi siamo stati fortunati”, ha aggiunto il comandante.

E a sud, a Borås, un condominio plurifamiliare è stato scosso da una “forte esplosione” avvenuta a tarda notte. Un residente che vive nell’edificio ha detto al giornalista di Borås Tidning: “Le case tremavano, era davvero forte. Si sono vetri rotti e una scala è stata distrutta.” Sebbene le indagini siano nelle sue fasi preliminari, la polizia crede che nella tromba delle scale sia stato gettato dell’esplosivo.

In sole 48 ore, diversi incidenti violenti – tra cui un omicidio con un coltello, incendi multipli di auto di massa, spari e un bombardamento – si sono verificati tutti in Svezia.

voiceofeurope.com