Migranti, Viminale: Ocean Viking sbarcherà a Messina

Condividi

Sembra prossima a concludersi la vicenda della Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere che da giorni incrocia a est di Linosa con 218 migranti a bordo, prelevati in tre diverse operazioni davanti alle coste della Libia. Il Viminale ha infatti assegnato all’imbarcazione il porto sicuro di Messina.

Non sono naufraghi. Parlare di ‘salvataggi’ è mistificatorio e fuorviante

Migranti, generale Tricarico: ‘c’è chi parte già ”naufrago” all’imbarco’

UPDATE: le autorità marittime libiche non hanno fornito alcuna alternativa a Khoms per lo sbarco delle persone vulnerabili soccorse da #OceanViking. Abbiamo fatto richiesta di un porto sicuro a Malta e Italia per i 218 sopravvissuti a bordo, salvati in quattro diverse operazioni pic.twitter.com/N6uGm0NR53

— MediciSenzaFrontiere (@MSF_ITALIA) September 20, 2019