Germania: Cdu e Csu respingono il piano di ricollocamento migranti

BERLINO – A differenza di quanto racconta la stampa italiana, le posizioni “accoglienziste” e “vicine al governo Conte sui migranti” della Germania, sono un falso giornalistico. Le posizioni sono unicamente quelle del ministro dell’Interno tedesco, isolato dentro il suo partito e del tutto delegittimato quanto all’effettiva messa in atto delle sue affermazioni e cioè del suo “piano ricollocamernto migranti”.

Diversi esponenti dell’Unione cristiano-sociale (Csu) e dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) hanno criticato duramente il piano del ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, per il ricollocamento nell’Ue dei migranti che giungono in Italia, un quarto dei quali dovrebbe essere accolto dalla Germania. bocciandolo senza appello. “Non possiamo garantire in maniera forfettaria il 25 per cento di un numero sconosciuto di migranti dopo aver stabilito un tetto all’immigrazione in Germania che potrebbe essere raggiunto quest’anno: questa non e’ una politica per l’immigrazione lungimirante “, ha detto al quotidiano tedesco “Frankfurter Allgemeine Zeitung” Andrea Lindholz, deputata della Csu al Bundestag, di cui presiede la commissione Affari interni.