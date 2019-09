Non ci interessa sapere perchè lo fanno, perchè già lo sappiamo

di Armando Manocchia

Domanda ai lettori di ImolaOggi.it:

Non ci interessa sapere perchè lo fanno, perchè lo sappiamo già.

Vorremmo sapere invece, da chi ci legge, perchè NOI tutti, consentiamo a quello Stato che non è più lo Stato che crediamo, di sprecare 42€ al dì per dare vitto e alloggio al primo ……bip….. che scende da una Ong

quando in Italia ci sono almeno 2 milioni di famiglie che con 42€ ci fanno la spesa per una settimana;

quando ci sono ancora migliaia di persone terremotate che si apprestano a passare un altro inverno nelle baracche tra le macerie;

quando ci sono oltre 5 milioni di Italiani che non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena;

quando ci sono almeno 6 milioni di persone disoccupate;

quando ci sono 12 milioni di persone che sono sull’orlo della soglia di povertà;

Quando almeno 3 famiglie su 4 fanno una immane fatica a pagare utenze, affitti e mutui?



Perchè non reagiamo a tutto questo e molto altro ancora?