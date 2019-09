Bce lancia nuovo Qe da 20 miliardi al mese

Condividi

Il consiglio direttivo della Bce ha varato un nuovo programma di quantitative easing (Qe), che prevede l’acquisto di bond per 20 miliardi di euro al mese e partirà a novembre. Lo si legge in una nota. La Bce ha inoltre tagliato il tasso su depositi a -0,50%. Invariati tasso principale a 0% e su prestiti marginali a 0,25%.

Gli acquisti di bond decisi dalla Bce con il nuovo programma di quantitative easing “dureranno tutto il periodo necessario a rafforzare l’impatto accomodante dei tassi” e il consiglio direttivo si aspetta che “finiscano poco prima rispetto a quando la Bce inizierà ad alzare i tassi”.







Bce lancia nuovo maxi-prestito Tltro a tre anni – La Bce ha inoltre lanciato un nuovo maxi-prestito a lungo termine alle banche dell’Eurozona, allungando la scadenza da due a tre anni e prevedendo tassi più bassi per le banche che prestano ai di sopra di un certo livello.

“Non è per permettere agli Stati di fare più deficit – “Non abbiamo discusso questo aspetto dell’utilità” del quantitative easing per i singoli Stati, “perché il nostro pacchetto non permette ai Paesi di fare più deficit ed è nel pieno rispetto del nostro mandato”, ha precisato il presidente della Bce Draghi, rispndendo a una domanda sulla situazion e italiana. tgcom24.mediaset.it