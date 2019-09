Folgorato sulla via dei ”migranti”: Bergoglio converte Casarini

Folgorato sulla via dei migranti. Luca Casarini, l’ ex no global diventato famoso a cavallo del Duemila per le guerriglie con cui a ogni manifestazione impegnava con le sue «tute bianche» le forze dell’ ordine, ora è uno dei responsabili della Mare Ionio, la nave della Ong italiana Mediterranea. Ma soprattuttio, questa è la notizia, è diventato un bravo cristiano, devoto al Papa e ai vescovi. Naturalmente testimoni e apostoli di questa conversione sono stati i clandestini soccorsi in mare, dei quali, dice il 52enne ex no global veneziano, «salvando loro, salvo me stesso».

Tutto sarebbe cominciato, racconta Casarini al Corriere del Veneto, con un inconto con l’ arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice. «Un giorno gli ho detto che non ce la facevo più a vedere i bambini annegare, perché ogni volta era come se a morire fossero i miei figli. E lui mi ha spiegato che “compassione” in aramaico si traduce con la parola “viscere”. Ecco, Gesù era mosso da qualcosa che nasceva da dentro, che non poteva arginare…».