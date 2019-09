Saviano: “Legalizzare la cocaina. E’ una droga che attiva”

Cosa ha detto Saviano sulla cocaina. “Questo è pericoloso…”. Così Matteo Salvini ha commentato le parole pronunciate da Saviano al Festival del cinema di Venezia, dove lo scrittore ha presentato ‘Zerozerozero’ la serie tv tratta dal suo romanzo-inchiesta sul traffico di cocaina uscito nel 2013. Cosa ha detto di così pericoloso Saviano? “Il capitalismo contemporaneo – ha affermato il giornalista – è un turbo innescato dal narcotraffico. Il narcotraffico è una delle anime del capitalismo moderno. La legalizzazione sicuramente potrebbe interrompere questa massa di guadagna infiniti ma trasformerebbe l’economia“.

Ma perché la cocaina è così richiesta e popolare? Intervistato da ‘Repubblica’ Saviano ha spiegato: “La droga rimane il mercato dei mercati perché la vita non ci basta, la vita è orrenda. Perché sei infelice, non ti piace, sei solo, c’è sempre qualcosa che non va. Ti vogliono sempre più performante e la coca arriva e tutto questo te lo fa vivere con maggiore forza, allegria. Poi è una droga che attiva, non è l’eroina che ti disattiva dal mondo. E quindi è la sostanza delle sostanze“.