Riscaldamento globale, UE: “Il valore dei terreni agricoli italiani potrebbe crollare”

Condividi

Caldo e siccità, Ue lancia l’allarme: “Il valore dei terreni agricoli italiani potrebbe crollare”. L’Italia potrebbe essere il Paese europeo più colpito dalla perdita di valore dei propri terreni agricoli legata al riscaldamento globale e all’aumento della siccità. È quanto afferma un rapporto dell’Agenzia Ue per l’ambiente (Eea), che ha messo nero su bianco gli scenari per i prossimi decenni. Il suolo italiano potrebbe subire una perdita aggregata di valore quantificata da 58 a 120 miliardi di euro entro il 2100, una diminuzione del 34-60% rispetto alle attuali condizioni climatiche. Ma tra gli altri scenari delineati c’è anche il calo dei redditi agricoli fino al 16% entro il 2050, l’aumento della domanda di acqua per l’irrigazione dal 4 al 18% e la svalutazione dei terreni coltivabili fino all’80% nell’Europa meridionale entro il 2100.

Gli scenari presentati sono frutto di un’analisi sull’impatto socio-economico dell’innalzamento delle temperature sull’agricoltura europea. Tra le conclusioni degli esperti Ue, c’è anche un possibile aumento dei valori dei terreni nell’Europa occidentale e settentrionale (per esempio, la Germania?, ndr). Lo studio sottolinea comunque che le stime “potrebbero essere sopravvalutate” e che, se adottate le opportune strategie di adattamento, i redditi agricoli in alcune regioni europee potrebbero crescere del 5% nei prossimi anni.