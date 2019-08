Mare Jonio, Viminale: ok sbarco di bambini e malati

Condividi

“Come sempre fatto in passato, dalla Mare Jonio potranno scendere donne, bambini e malati. Rimane confermato il divieto di ingresso e sbarco per una nave che non rispetta le leggi e che preordinatamente provoca lo stato di necessità a bordo per sbarcare in Italia”. Lo rendono fonti del Viminale, riferendosi alla “denuncia” della Ong Mediterranea Saving Humans, circa il divieto di sbarcare i migranti, tra cui donne e bambini, a bordo della nave.

“Per noi il salvataggio si concluderà solo quando ognuno dei naufraghi sarà a terra, curato e assistito. Fino ad allora noi con loro, loro con noi”, scriveva su twitter da bordo della Mare Jonio, Mediterranea Saving Human, a 13 miglia nautiche a sud di Lampedusa.