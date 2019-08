Trieste: ragazzo pestato e rapinato, arrestati due iracheni

Nella serata del 25 Agosto scorso, a pochi minuti dalla mezzanotte, in Via Oriani, la Squadra Volante della Questura di Trieste ha arrestato due giovani iracheni che, poco prima, avevano rapinato un ragazzo di ventisei anni in zona Barriera Vecchia. Il povero malcapitato, si era accorto di essere seguito e, poco prima di subire l’aggressione, era riuscito a contattare un amico per portarlo a conoscenza della situazione.

Come scrive il giornale locale www.triesteallnews.it, dopo esser stato privato del suo borsello, il giovane è riuscito a rialzarsi e a rincorrere i due delinquenti fino alla vicina Piazza Garibaldi dove, al termine della spasmodica corsa, ha avuto inizio una violenta colluttazione. A seguito di alcune segnalazioni telefoniche da parte dei passanti, sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia che hanno messo fine alle violenze e arrestato i due stranieri.

La vittima è stata portata al pronto soccorso per curare le ferite riportate ed eseguire gli accertamenti medici del caso. Gli aggressori, invece, sono stati tradotti presso il Carcere del Coroneo e denunciati per rapina e lesioni in concorso.