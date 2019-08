Tunisini scuoiano pecora in un prato, Gaia Animali & Ambiente si costituisce parte civile

E’ del 12 Agosto scorso la notizia di un barbaro massacro di una pecora per motivi religiosi in un prato vicino al Polo Industriale di Bentivoglio (BO). L’assurda scena è stata registrata dai monitor della videosorveglianza degli addetti alla sicurezza del Polo che hanno avvertito i Carabinieri. I responsabili di tale gesto sono tre uomini di origine tunisina di 18, 48 e 56 anni che hanno compiuto il fatto, si ipotizza, per festeggiare l’imminente festa islamica del sacrificio. L’assurdità del comportamento tenuto dai tre stranieri è ancora più aggravato dalle motivazioni del tutto inconcepibili.

“Quanto accaduto è un gesto di crudeltà che non deve restare impunito”, ha dichiarato Edgar Meyer, presidente dell’associazione Gaia Animali & Ambiente Onlus, “oltre all’inaccettabile gesto si aggiungono futili motivi che rendono il fatto ancora più intollerabile”.