Riti di affiliazione e sangue, così la mafia nigeriana conquista l’Italia

Condividi

La Stampa

«Una volta entrati nei Maphite non si può più uscirne, si può smettere di farne parte solo con la morte». Sono le parole di un collaboratore di giustizia – in Italia ce ne sono solo due – che ha scelto di abbandonare la mafia nigeriana. Chi volta le spalle ai «Cult» muore. E condanna a morte anche i familiari. Non qui, a Torino, tra le piazze di spaccio, dove l’organizzazione criminale fa affari, ma controlla le forze dell’ordine.