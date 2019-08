#VOTOSUBITO, martedi manifestazione a Montecitorio

In attesa che i partiti si organizzino e facciano una manifestazione con milioni di persone a Piazza San Giovanni (praticamente in attesa che “chiudono la stalla quando i buoi sono scappati“), NOI cominciamo Martedi 27 alle 17 in piazza Montecitorio col dire a Presidente e Parlamento che non ci sono le condizioni per dare vita a un governo che riceva legittimità popolare e che quindi “Questo matrimonio (inciucio Pd-M5s) non s’ha da fare…” e pertanto, chiediamo di indire subito le elezioni.

Martedì 27 agosto 2019 – dalle ore 17 alle ore 19 – si terrà in Piazza Montecitorio la manifestazione #VOTOSUBITO indetta dall’Associazione UNA VIA PER ORIANA FALLACI presieduta da Armando Manocchia.

Sarà una manifestazione pubblica, civile, pacifica e apartitica* con lo scopo di sensibilizzare appunto, Presidente della Repubblica e Parlamento, sul fatto che un altro governo caduto dall’alto non soltanto NON sarebbe legittimato dal Popolo Italiano, ma che sono più che sicuro, contribuirebbe ad esacerbare gli animi piu’ di quanto non lo siano già.

E’ utile ricordare che non siamo ancora usciti dalla crisi indotta nel 2008 e che in questi 2 lustri ci hanno propinato ben 4 governicchi non legittimati dal voto popolare, i cui risultati sono sotto gli occhi di tutti. Dalla padella siamo passati alla brace.

Dopo le elezioni del #4marzo è stato fatto un papocchio (che per primo e tra i pochi ho subito contestato), si è cioé tentato di fare cioè una alchimia chimica mai riuscita a nessuno: mescolare l’acqua con l’olio (Lega-M5s). I risultati sono tangibili.

Alla luce di tutto ciò, anche i ciechi ‘vedono’ che i potenziali contendenti al trono, che rappresentano le due facce della stessa medaglia (PD-M5s), ed è bene ribadirlo, non sarebbero affatto espressione del sentimento popolare di questo momento epocale, in quanto ambedue le compagini sarebbero in nettissimo calo rispetto ai risultati ottenuri nelle scorse elezioni del #4marzo. Quindi chiedo al Presidente e al Parlamento, cui prodest un governo che non rispecchia la realtà politica del Paese e quindi la fantomatica ‘volontà popolare?

Forse piace alla U€, alla troika, alla finanza mondialista, al NWO?

Presidente Mattarella, lei stesso siede in una poltrona, ricopre cioè il più alto incarico della Nazione in modo illegittimo perchè eletto allora da un Parlamento illegittimo.

Le chiedo, con quale coraggio, negherebbe il voto agli elettori italiani?

Se davvero lei rappresenta quello che DEVE, cioè un presidente di garanzia, ha finalmento il modo e la maniera di dimostrarlo al mondo intero. Indica pertanto le elezioni, andiamo al #VOTOSUBITO Grazie.

Il preavviso della manifestazione è stato inoltrato alla Questura di Roma il 23.08.2019.

*(Armando Manocchia e l’Associazione Una Via Per Oriana Fallaci non hanno nessuna appartenenza partitica)

Adesioni e Info: unaviaperoriana@gmail.com