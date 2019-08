Pd, Orlando ai subalterni M5s: ”Parlate solo con noi”

ROMA, 23 AGO – “Abbiamo chiesto al M5S che questa interlocuzione sia l’unica come condizione per affrontare gli ulteriori punti, che affrontati, a livello preliminare non presentano ostacoli insormontabili. Loro riconoscono questa esigenza di chiarezza e ci hanno riferito che la riporteranno” ai vertici politici del M5S.

Lo afferma il vicesegretario del Pd Andrea Orlando al termine dell’incontro con la delegazione M5S.